Pri Eurowings dogovor za ohranitev delovnih mest

Berlin/Köln, 18. januarja - Vodstvo nemškega nizkocenovnega letalskega prevoznika Eurowings in sindikat Verdi sta dosegla dogovor o sanacijski kolektivni pogodbi, s katero bodo ohranili okoli 2000 delovnih mest. Kabinsko osebje in osebje na letališčih se bo odpovedalo delu dohodka in pokojninskega zavarovanja ter imelo zagotovljeno zaposlitev do 31. marca 2022.