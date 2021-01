Manjša pošiljka cepiv po zagotovilih Pfizerja in BioNTecha le ta teden, namenjena bo za druge odmerke

Ljubljana, 18. januarja - V Slovenijo je prispela nova pošiljka cepiv proti covidu-19, pričakovano manjša kot pretekle tedne. Po besedah državnega sekretarja Jelka Kacina bo namenjena za drugi odmerek tistim, ki so že bili cepljeni. V Pfizerju in BioNTechu medtem zagotavljajo, da bo pošiljka manjša le ta teden in bodo že prihodnji teden dobavili prvotno predvidene količine.