Magajnejeva: Hitri testi zadoščajo kriterijem glede občutljivosti in specifičnosti

Ljubljana, 18. januarja - Laboratorijsko preizkušanje hitrih antigenskih testov, ki jih je država nakupila za množično testiranje prebivalstva, je pokazalo, da so občutljivi in specifični glede na zagotovila proizvajalca ter tako zadoščajo kriterijem nacionalnih smernic in kriterijem WHO, je danes pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.