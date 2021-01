V nedeljo potrdili 293 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 covidnih bolnikov

Ljubljana, 18. januarja - V Sloveniji so v nedeljo po vladnih podatkih ob 365 hitrih in 1404 PCR testih skupaj potrdili 293 okužb z novim koronavirusom. Med PCR testi je bilo pozitivnih 270 oz. 19,2 odstotka, med hitrimi pa 23 oz. 6,3 odstotka. V nedeljo je umrlo 26 oseb s covidom-19, v bolnišnicah so zdravili 1237 covidnih bolnikov, od tega 184 na intenzivni negi.