Avstrija, Danska in Grčija bodo Emo pozvale k hitri odobritvi cepiva AstraZenece

Dunaj, 18. januarja - Avstrijski kancler Sebastian Kurz pričakuje zamude pri dobavah BioNTechovega in Pfizerjevega cepiva proti covidu-19. Zato bo Avstrija skupaj z Dansko in Grčijo pozvala Evropsko agencijo za zdravila (Ema) k "hitri in nebirokratski" odobritvi cepiva AstraZenece in oxfordske univerze. "Za nas šteje vsak teden," je poudaril Kurz.