Usposabljanje letalskih posadk in kontrolorjev združenega ognja

Na osrednjem vadišču bodo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja podpirali in izvajali lastno usposabljanje pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske z letali Pilatus PC-9 M Hudournik in 31. lovskega polka z letali F-16.

Usposabljanje bo potekalo danes med 10. in 11. ter 13. in 14. uro, v torek med 10. in 12., 13. in 16. ter 18. in 20. uro, v sredo med 10. in 12., 13. in 16. ter 18. in 20. uro, v četrtek med 9. in 12., 14. in 16., 18. in 20. ter 21. in 22. uro ter v petek med 10. in 13. uro.

Posadke letal bodo v sklopu lastnega usposabljanja izvajale urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnega poleta in izmika z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij.

V času izvajanja vojaških letalskih operacij bo na letališču v Postojni zagotovljen koordinator za usklajeno in nemoteno delovanje letališča, poskrbljeno bo tudi za usklajeno in varno izvajanje letalskih operacij.

Med izvajanjem aktivnosti se bodo piloti v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji, so še sporočili z obrambnega ministrstva.