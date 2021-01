Nasina misija Fermi LAT odkrila izbruh magnetarja v bližnji galaksiji

Nova Gorica, 18. januarja - Visokoenergijska svetloba, ki je 15. aprila lani potovala skozi Sončev sistem in osvetlila procese v okolici nevtronskih zvezd, je do nas pripotovala iz supermagnetiziranega zvezdnega ostanka, imenovanega magnetar, ugotavljajo znanstveniki. Gre za nevtronske zvezde z najmočnejšimi znanimi magnetnimi polji, so sporočili z Univerze v Novi Gorici.