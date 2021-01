Po zastrupitvi z ogljikovim monoksidom še postopek zaradi kršenja protikoronskih ukrepov

Bovec, 18. januarja - V bivaku planinskega društva v Lepeni so se v noči na soboto štiri osebe lažje zastrupile z ogljikovim monoksidom. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so na plinskem gorilniku talili sneg in prišlo je do pomanjkanja kisika. Končali so v bolnišnici, trije pa tudi v postopku zaradi kršenja protikoronskih ukrepov.