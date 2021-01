V Termoelektrarni Brestanica prvi vžig novega sedmega plinskega bloka

Brestanica, 18. januarja - V Termoelektrarni Brestanica (TEB), med drugim rezervnem dobavitelju elektrike za krško nuklearko, so julija 2019 stekla gradbena dela za novi nadomestni oz. sedmi plinski blok PB7, v petek pa so ga prvič poskusno pognali. Opravili so prvi vžig oz. prvo vrtenje turbine in s tem začeli njegova t. i. vroča testiranja.