Na Hrvaškem učenci nižjih razredov osnovnih šol in dijaki zadnjih letnikov znova v šolah

Zagreb, 18. januarja - Na Hrvaškem so se po več kot mesecu dni zimskih počitnic v šole danes znova vrnili učenci nižjih razredov osnovne šole in dijaki zadnjih letnikov. Prvi dan pouka so v šolah začeli z evakuacijskimi vajami v primeru potresa. Za ostale hrvaške učence in dijake v drugem ocenjevalnem obdobju izobraževanje še naprej poteka na daljavo.