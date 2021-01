Dejstva o cepljenju: Nosečnice naj se o cepljenju proti covidu-19 posvetujejo z zdravnikom

Ljubljana, 18. januarja - Kliničnih preizkušanj cepiva proti covidu-19 ne izvajajo pri nosečnicah. A pri nosečnicah lahko bolezen covid-19 poteka težje. Cepljenje pri nosečnicah se lahko opravi po skrbnem pretehtanju koristi in tveganj. To je posebej pomembno pri nosečnicah s tveganji za težji potek covida-19 in pri nosečnicah, ki so izraziteje izpostavljene okužbi.