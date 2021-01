Japonska podjetja za ambicioznejše cilje glede rabe obnovljivih virov

Tokio, 18. januarja - Velika japonska podjetja, med katerimi so Sony, Panasonic in Nissan, so danes pozvala japonsko vlado h krepitvi ambicije na področju rabe obnovljivih virov energije. Cilj, postavljen za leto 2030, naj Tokio podvoji, so navedli po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.