Zagorska občina z razpisom za sofinanciranje E-oskrbe

Zagorje ob Savi, 18. januarja - Občina Zagorje ob Savi je v petek objavila javni razpis za subvencioniranje t. i. programa E-oskrbe, ki je namenjen starejšim od 70 let, v Zagorju pa ga subvencionirajo že od leta 2018. Program je namenjen starostnikom, ki živijo doma in deluje po principu povezanosti starostnika in klicnega centra, so danes sporočili z zagorske občine.