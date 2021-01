Tokio, 18. januarja - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali, potem ko so vlagatelji unovčili dobičke po rasti v minulih dneh, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Rast so zabeležili na Kitajskem, ki je danes objavila podatke o gibanju BDP v lanskem letu.