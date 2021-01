Na avstrijskem Koroškem neznanci pomazali dvojezične krajevne napise

Pliberk, 18. januarja - Neznanci so v noči na nedeljo pomazali dvojezične krajevne napise v Pliberku in v Škocjanu v Podjuni, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA. S črno barvo so premazali slovenska imena krajev. Po navedbah policije bi šlo lahko za delo istih storilcev.