V 53. medsebojnem obračunu Crosby boljši od Ovečkina

Pittsburgh, 18. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL sta bila na sporedu le dva obračuna. V prvem je v nedeljo zvečer Pittsburgh po kazenskih strelih ugnal Washington Capitals v že 53. obračunu zvezdnikov Sidneyja Crosbyja in Aleksandra Ovečkina. Danes ponoči pa so na prvi tekmi v sezoni do prve zmage prišli Florida Panthers proti Chicago Blackhawks.