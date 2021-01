Okrepljena varnost po ZDA konec tedna odvrnila proteste Trumpovih podpornikov

Washington, 18. januarja - Podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so skušali konec tedna opozoriti nase tudi po prestolnicah ameriških zveznih držav, vendar jih je, kot vse kaže, močno okrepljena prisotnost vojske in policije odvrnila od tega. V ZDA do nedelje zvečer niso nikjer poročali o večjih skupinah protestnikov ali o nasilju.