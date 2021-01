Švicarji vodijo po polovici sezone, do stopničk tudi Slovenci

Kranjska Gora, 18. januarja - Po natanko polovici sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju so lahko najbolj zadovoljni v švicarskem taboru. Od 70 načrtovanih moških in ženskih tekem so jih organizatorji izpeljali 35. Na prvem mestu v pokalu narodov so Švicarji s 5055 točkami, drugi so Avstrijci s 4451, tretji Norvežani s 3007. Slovenci so osmi z 888 točkami.