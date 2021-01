Lanišek po vodstvu v prvi seriji na koncu do drugega mesta

Lanišek je vodil po prvi seriji, ko je pristal pri 133,5 metra. S tem ni bil med najdaljšimi, a je imel ob tem slabe vetrovne razmere, kar ga je popeljalo na sam vrh pred oba Norvežana, ki sta mu nato delala družbo na stopničkah.

V drugi seriji je Lanišek skočil zadnji, podobno kot v Wisli na začetku sezone, ko je prav tako vodil po prvi seriji. Takrat je zmogel do šestega mesta, v Zakopanah pa je bil na koncu drugi po zelo dolgih skokih v zaključku serije.

Zmago je slavil Lindvik, ki je v finalu s 145,5 metra pridobil nekaj dragocenih točk, Lanišek pa je s 143,5 metra zaostal vsega za 2,3 točke, potem ko je le s težavo v nesteptanem snegu zaradi dolge daljave napravil telemark, zaradi česar so mu sodniki prisodili ocene med 17 in 18,5.

"Res super dan, super skoki. Lahko sem samo zadovoljen. Morda le malce grenkega priokusa, ker sem res mislil, da sem že zmagal, a nič ni odločenega, dokler se ne ustaviš, dokler ni rezultata. Še vedno pa sem zelo vesel, predvsem zaradi mojih skokov, ker sem v drugi seriji res skočil kar precej daleč. Lepa popotnica za naprej," je dejal Lanišek, ki je petič stal na odru za zmagovalce na posamičnih tekmah v svetovnem pokalu. V tej sezoni je bil drugi v Innsbrucku in tretji v Engelbergu. Minulo sezono pa je bil drugi v Wisli in tretji v Ruki na Finskem.

V finalu se je izkazal tudi Domen Prevc (279,1) z osmim mestom. Najmlajši med brati Prevc je v obeh serijah prikazal boljše skoke kot doslej v sezoni in se prvič po Kulmu (5. mesto) lani uvrstil med najboljšo deseterico.

"Danes sem naredil dva lepa, solidna skoka z malo rezervami. Bolj pomembno je, da smo naredili en velik napredek, velik preskok s prejšnjih tekmovanj, tako da sem lahko na koncu dneva zelo zadovoljen," je po tekmi pripomnil Domen Prevc.

Tretjič je točke za svetovni pokal v tej sezoni osvojil Tilen Bartol (274,3). Z 12. mestom je bil najboljši v sezoni, v finalu pa je s 140 metri pridobil kar precej mest, potem ko je bil po polovici preizkušnje 23. "Super tekma je za mano, super finalni skok. Zelo sem vesel, da sem naredil nek preskok in bil malce višje na rezultatski lestvici. Borili se bomo naprej in poizkusili prikazati čim boljše skoke," je dodal Bartol.

Do točk je prišel tudi Žiga Jelar (266,3), ki je v drugi seriji izgubil eno mesto in bil 22. Dve mesti za njim je bil Cene Prevc (261,8), ki je bil po prvi seriji 15. V drugo je skočil nekoliko slabše in izgubil devet mest.

Brez uvrstitve med najboljših 30 sta ostala Peter Prevc in Bor Pavlovčič. Veliko smole je imel predvsem najstarejši od bratov Prevc (120,1), ki je zaradi težav pri pristanku pri 126 metrih izgubil veliko sodniških točk. Posledično je preizkušnjo sklenil na nehvaležnem 31. mestu vsega 0,1 točke za 30. po prvi seriji. Pavlovčič (110,8) je bil s 120,5 metra dolgim skokom prekratek na 41. mestu.

Glavni trener Robi Hrgota je bil ob ekipnem uspehu in stopničkah Laniška seveda zadovoljen. "To je super ekipni uspeh, pet fantov med trideset, Anže odličen drugi. Morda bi moral zahtevati nižji nalet, a je, kar je. Danes odlično, popravljen vtis od včeraj in gremo naprej," je bil kratek in jedrnat Hrgota.

Karavana smučarjev skakalcev se prihodnji konec tedna seli v finski Lahti, kjer bo v soboto, 23. januarja, na sporedu ekipna tekma, dan kasneje pa še posamična.