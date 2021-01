Özil potrdil odhod k Fenerbahčeju

London, 17. januarja - Nekdanji nemški nogometni reprezentant Mesut Özil po sedmih letih in pol zapušča angleškega prvoligaša Arsenal in se seli v Turčijo k Fenerbahčeju. To je potrdil sam igralec, ki je pred tem prekinil pogodbo z londonskimi topničarji, v današnjem pogovoru za turško televizijo, poročajo tuje agencije.