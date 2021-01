Umrl ameriški glasbeni producent Phil Spector

New York, 17. januarja - Ameriški glasbeni producent Phil Spector, ki je preobrazil popularno glasbo 60. let prejšnjega stoletja, kasneje pa je pristal v zaporu zaradi umora, je v soboto umrl v bolnišnici, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili iz kalifornijskega oddelka za zapore. Dodali so, da bo uradni vzrok smrti ugotovil zdravnik.