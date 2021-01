Sneg tudi na dalmatinskih otokih Vis in Hvar

Zagreb/Split, 17. januarja - Hladni val s snegom je danes zajel večji del Hrvaške, snežilo je tudi na dalmatinskih otokih, kot sta Vis in Hvar, poročajo hrvaški mediji. V Biogradu na moru nedaleč od Zadra je videti tudi rahlo snežno odejo. V večjem delu severne in srednje Dalmacije so bile dnevne temperature le nekaj stopinj nad ničlo.