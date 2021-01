V BiH prvič po septembru manj kot 200 novih okužb

Sarajevo/Beograd/Skopje, 17. januarja - V Bosni in Hercegovini danes prvič od lanskega septembra poročajo o manj kot 200 novih okužbah z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 180, umrlo je še 23 covidnih bolnikov. O 190 novih okužbah poročajo iz Severne Makedonije. V Srbiji so potrdili 1317 novih okužb, po zimskih počitnicah se v ponedeljek nadaljuje pouk.