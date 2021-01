V Oberhofu na tekmi presenečenj vendarle norveška zmaga

Oberhof, 17. januarja - Biatlonci so v Oberhofu opravili s tekmo s skupinskim startom. Na koncu se je zmage veselil Norvežan Tarjei Boe, ki je kljub kazenskemu krogu prehitel Avstrijca Felixa Leitnerja za 3,6 sekunde in Švicarja Benjamina Wegerja za 7,8. Jakov Fak je moral v kazenski krog trikrat in bil 18.