SP v smučarskem in deskarskem krosu na Švedskem

Ljubljana, 17. januarja - Svetovno prvenstvo v smučarskem in deskarskem krosu bo letos potekalo na Švedskem v Ide Fjällu, je sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis). Sprva bi morali prvenstvo v številnih deskarskih in smučarskih disciplinah prostega sloga organizirati v kitajskem Zhangjiakouu, a so organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa prvenstvo odpovedali.