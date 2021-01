V Črnem morju blizu Turčije potonila tovorna ladja, najmanj štirje mrtvi

Istanbul, 17. januarja - V Črnem morju blizu obale Turčije je danes potonila tovorna ladja. Guverner severne turške province Bartin Sinan Guner je za televizijo NRT povedal, da so doslej našli štiri trupla, šest članov posadke pa so rešili. Iskalno in reševalno akcijo nadaljujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.