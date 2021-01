V biatlonu že 7800 testiranj in izrečenih 42 karanten

Ljubljana, 17. januarja - Pri Mednarodni biatlonski zvezi izredno resno jemljejo pandemijo novega koronavirusa. Samo med tekmovalci so letos izvedli že 7800 testiranj, skupaj pa so 42 športnikov poslali v karanteno, saj ob okuženim karanteno odredijo tudi tistim, ki so z njimi v neposrednem stiku.