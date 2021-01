Državni sekretar Uršič pohvalil visoko precepljenost v Domu starejših Viharnik

Kranjska Gora, 17. januarja - Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je danes obiskal Dom starejših Viharnik v Kranjski Gori. Dom so za obisk izbrali zaradi uspešnega soočanja z okužbami z novim koronavirusom, je dejal Uršič ter pohvalil visok delež stanovalcev in zaposlenih, ki so se odločili za cepljenje.