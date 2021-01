Na Zlati lisici v Kranjski Gori navdušile najboljše veleslalomistke sveta

pripravil Aleksander Mladenović

Kranjska Gora, 17. januarja - V Kranjski Gori so izpeljali prav posebno 57. Zlato lisico. Prvič je tradicionalno domače tekmovanje za svetovni pokal alpskih smučark potekalo brez množic gledalcev in navijačev ob progi in v ciljni areni. Na težki tekmi na zahtevni strmini so se izkazale najboljše veleslalomistke ter z napadalnimi vožnjami navdušile domače tekmovalke.