Zaradi nasilnega Slovenca v soboto izpraznili del frankfurtskega letališča

Frankfurt/Ljubljana, 17. januarja - Nemška policija je v soboto popoldne na frankfurtskem letališču aretirala 38-letnega Slovenca, ki je grozil policistom. Terminal 1 so morali izprazniti, na spletni strani piše nemška zvezna policija. Ozadje dogodka ostaja nepojasnjeno. Slovenska policija o dogodku do zdaj ni bila obveščena, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.