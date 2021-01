Premier Janša čestital novemu predsedniku CDU

Ljubljana, 17. januarja - Predsednik slovenske vlade in Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša je danes čestital novemu predsedniku nemških krščanskih demokratov (CDU) Arminu Laschetu za izvolitev. Na Twitterju je Janša čestitko objavil v nemščini in še zapisal, da se veseli nadaljnjega sodelovanja med SDS in CDU.