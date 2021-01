Kralji Anžeta Kopitarja še drugič izgubili po podaljšku

Los Angeles, 17. januarja - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL odigrala še drugo tekmo v sezoni in vnovič klonila po podaljšku. Doma je izgubila še drugi dvoboj z moštvom Minnesote Wild s 4:3 in po vodstvu s 3:1. Kapetan gostiteljev Kopitar tokrat po treh strelih na gol ni dosegel točke, na ledu je bil 25 minut in tri sekunde.