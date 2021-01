Bologna boljša od Verone, Sampdoria od Udineseja

Ljubljana, 16. januarja - Nogometaši iz Bologne so na današnji tekmi 18. kroga italijanskega prvenstva z golom Riccarda Orsolinija v 19. minuti iz 11-metrovke premagali Verono z 1:0, medtem ko je Sampdoria ukanila Udinese z 2:1. Videmčani so povedli z golom Rodriga De Paula (55.), za preobrat pa sta poskrbela Antonio Candreva (67./11 m) in Ernesto Torregrossa (81.).