Urevčeva in Lampič državna prvaka v sprintu

Planica, 16. januarja - Na državnem prvenstvu v sprintu v klasični tehniki, ki je potekalo v Planici, sta si danes naslova pritekla Eva Urevc in Janez Lampič. Zaradi priprav na nadaljevanje sezone svetovnega pokala v smučarskem teku in svetovno prvenstvo je manjkala Anamarija Lampič, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.