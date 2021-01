Chelsea vendarle strl Fulham

London, 16. januarja - Nogometaši Chelseaja so v 19. krogu angleške lige na londonskem derbiju z 1:0 premagali Fulham in proti tekmecu tako niso izgubili že na 19. zaporedni tekmi. Do točk v gosteh pa niso prišli z lahkoto, prav nasprotno, Fulham, ki je izgubil po petih zaporednih remijih, jih je precej namučil, toda njegova obramba do konca ni zdržala napadov tekmeca.