Tudi na izletniških točkah osrednjeslovenske regije spoštovanje odlokov

Ljubljana, 16. januarja - Tako kot na Gorenjskem so ljudje tudi na izletniških točkah osrednjeslovenske regije danes v veliki meri spoštovali odloke za ohranjanje zdravja ljudi, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, ki je poostren nadzor izvajala med drugim tudi na območju Velike Planine, ki je bila močno oblegana prejšnjo soboto.

Policisti so skupaj z drugimi inšpekcijskimi in redarskimi službami zvajali nadzor glede vseh kršitev tako s področja javnega reda kot tudi s področja prometne varnosti in kršitev s področja zakona o ohranjanju narave.

"Veseli nas, da so ljudje upoštevali opozorila in so veliki meri spoštovali odloke za ohranjanje zdravja ljudi. Zahvaljujemo se za potrpežljivost in odgovorno ravnanje," so zapisali v sporočilu.

Dodali so, da je bilo stanje normalno tudi na področju prometa. Vse ceste proti Veliki Planini so bile prevozne, promet na njih pa je potekal neovirano. Policisti so na območju Velike planine izrekli osem opozoril zaradi kršitve odlokov in dve opozorili zaradi kršitev cestno-prometne zakonodaje.

Nadzor bo potekal tudi v nedeljo.

Prehajanje med občinami z namenom rekreacije je dovoljeno znotraj iste regije. Policisti pozivajo, da se ljudje v primeru povečane zasedenosti odpravijo na drugo destinacijo. Opozarjajo tudi na nujnost nošenja zaščitne maske na prostem, kjer med osebami, ki niso ožji družinski člani, ni zadostne medsebojne razdalje.