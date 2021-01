Ljubljana, 16. januarja - Svojci pogrešajo 33-letnega Elvina Husića iz Cerknice. Visok je okoli 170 centimetrov, blede polti, svetlih kratkih las, svetlih oči in s tanjšo bradico. Nazadnje so ga videli v petek dopoldne v Cerknici, ko je od doma odšel s črnim Volkswagnovim passatom karavanom (registrska številka LJ 19-MCV). Oblečen je bil v temno sive hlače in črno bundo.