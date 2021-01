Evropske države opozarjajo Iran zaradi kovinskega urana

Berlin/London/Pariz/Teheran, 16. januarja - Zunanja ministrstva Velike Britanije, Francije in Nemčije so danes izrazila globoko zaskrbljenost nad načrti Irana za izdelavo kovinskega urana, kar je ta država napovedala sredi tedna. V Londonu, Parizu in Berlinu so opozorili, da Teheran nima "nobene verodostojne možnosti za uporabo te snovi v civilne namene".