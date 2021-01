Policisti zaradi nezakonitega prevažanja tujcev prijeli Nizozemca

Maribor, 16. januarja - Policisti so danes zjutraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v kraju Medribniki odvzeli prostost dvema državljanoma Nizozemske, ki sta v tovornem vozilu prevažala 15 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Oba so ovadili in ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.