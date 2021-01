47 teniških igralk in igralcev v karanteni brez dostopa do igrišč

Melbourne, 16. januarja - Organizatorji prvega teniškega grand slama v sezoni v avstralskem Melbournu imajo vse več težav zaradi prihoda igralk in igralcev v deželo tam spodaj. Razlog so tri okužbe z novim koronavirusom, zaradi česar je moralo 47 tekmovalcev in tekmovalk začeti 14-dnevno strogo karanteno brez dostopa do igrišč in treningov, poroča BBC.