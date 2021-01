Za Čakša razprava o nezaupnici Erjavčev labodji spev, po mnenju Pengova Bitenca rezultat negotov

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 17. januarja - Analitik Aljaž Pengov Bitenc meni, da je rezultat konstruktivne nezaupnice s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem negotov, v primeru neuspeha pa to le prva v seriji predlogov nezaupnic vladi. Analitik Rok Čakš pravi nasprotno. Ugotavlja, da so možnosti za uspeh nezaupnice minimalne in bo ta razprava labodji spev politika Karla Erjavca.