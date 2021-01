Bregantova vesela medbolnišnične solidarnosti

Izola, 16. januarja - Vodja kabineta na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je ob obisku izolske bolnišnice izrazila veselje nad solidarnostjo bolnišnic, ki so pripravljene sprejeti bolnike s covidom-19 tudi iz drugih regij. Kot je opozorila, so številke v bolnišnicah in na intenzivnih enotah še vedno visoke in tako bo po projekcijah še vsaj 14 dni.