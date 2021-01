Washington, Philadelphia in Tampa Bay do drugih zmag v NHL

New York, 16. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so do drugih zmag v novi sezoni prišli igralci Washington Capitals, ki so z 2:1 v gosteh premagali Buffalo Sabres, ter po slavjih na domačem ledu hokejisti Philadelphie Flyers po dvoboju s Pittsburgh Penguins (5:2) in Tampa Bay Lightning, ki so odpravili Chicago Blackhawks prav tako s 5:2.