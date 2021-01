Agencija DBRS Morningstar potrdila bonitetno oceno Slovenije

Ljubljana, 16. januarja - Bonitetna agencija DBRS Morningstar s sedežem v kanadskem Torontu je potrdila bonitetno oceno Slovenije pri A (visoka) in stabilne obete. Kot so danes sporočili z ministrstva za finance, je to nov dokaz, da Slovenija kljub težkim razmeram zaradi pandemije covida-19 ostaja zaupanja vredna država.