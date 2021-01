Novogoriška občina podpira trajnostno kolesarjenje

Nova Gorica, 16. januarja - V Novi Gorici so novoletno okrasitev na Bevkovem trgu osvetljevali z električno energijo, ki so jo ustvarjali kolesarji na tam postavljenih sobnih kolesih. Po odločitvi Mestne občine Nova Gorica so kolesa premestili v Športni park Nova Gorica, kjer bodo odslej zainteresirani lahko še vedno kolesarili in se preizkušali v kolesarjenju.