Newyorške borze končale z izgubami

New York, 15. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z izgubami. Pred podaljšanim vikendom in zaprisego novoizvoljenega predsednika ZDA Joea Bidna vlagatelji niso želeli tvegati, piše nemška tiskovna agencija dpa. Razloga za nakup pa vlagateljem nista dala niti počasen začetek sezone poročanja podjetji niti Bidnov paket gospodarskih spodbud.