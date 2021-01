Ljubljana, 15. januarja - Košarkarji Barcelone so bili v derbiju 20. kroga evrolige še drugič v tej sezoni boljši od vodilne ekipe tekmovanja. CSKA so v Moskvi pred več kot 3000 gledalci ob 25 točkah Coryja Higginsa in 19 Alexa Abrinesa premagali z 88:75.