Berlin, 15. januarja - Nogometaši berlinskega Uniona, ki letos navdušujejo v bundesligi, so dosegli novo pomembno zmago. V današnjem obračunu ekip z vrha lestvice so v uvodni tekmi 16. kroga nemške lige z 1:0 premagali Bayer Leverkusen in se začasno povzpeli na četrto mesto.