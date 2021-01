Pod okriljem ljubljanske Drame žalna seja za človeka teatra v najčistejši obliki

Ljubljana, 15. januarja - V ljubljanski Drami se je nocoj gledališki svet poslovil od Dušana Jovanovića. Na spominskem večeru, ki je bil na ogled tudi na YouTube, so spregovorili njegovi sodobniki in prijatelji. Več jih je omenilo, da se ga bodo spominjali kot velikega učitelja ter človeka nepredvidljivega, a senzibilnega in duhovitega duha, ki je ljubil teater.