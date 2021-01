Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 15. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je od danes dalje vsak dan med 6. in 18. uro prepovedano prehitevanje tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, na avtocesti med Koprom in Šentiljem v obe smeri. Prehitevanje je dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi v isto smer.